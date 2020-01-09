هنادي مهنا: أرفض إنجاب البنات.. ولهذا أخفيت خطوبتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية الشابة الفنانة هنادي مهنا على الجدل الذي أُثير حول علاقتها بالفنان المصري أحمد خالد صالح وسر إخفاء خطوبتها منه فقالت: "داري على شمعتك تقيد" في إشارة إلى أنها ترفض الحديث حول طبيعة هذه العلاقة واعتبرتها من الخصوصيات.

وأضافت هنادي مهنا في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها عرض فيلمها السينمائي الجديد "بنات ثانوي"، قائلةً أنها تفضل إنجاب الأولاد وليس الفتيات، مبينةً: "مبحبش البنات ومش هيحصل إني أنجب بنات بحب الولاد".

وأكدت أنه لا يوجد ما يقال أنَّ هناك "نفسنة" من النجمات اللاتي شاركن في فيلم "بنات ثانوي"، فقالت إنهن على المستوى الشخصي أصدقاء ولم يكن هناك تنافس أو "نفسنة"، لافتةً إلى أنَّ السوشال ميديا تساهم في نشر تلك الشائعات.

واستطردت قائلةً إن عصر السوشيال ميديا يؤثر على الفتيات كثيرًا وأن الفيلم يحمل في مضمونه جزءًا من تلك الرسالة وهي الانتباه من تأثيرات التكنولوجيا علينا وعلى أخلاق أبنائنا.

وحرص أحمد خالد صالح على مساندة خطيبته هنادي مهنا في أول ظهور لهما سويًا بعد إتمام الخطوبة بشكل رسمي، إذْ رافقها في العرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد "بنات ثانوي" في إحدى المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وخطفت هنادي مهنا وخطيبها أحمد خالد صالح الأنظار إليهما حيث التقطت لهما كاميرات المصورين العديد من الصور خاصًة أنهما كانا حديث الجمهور خلال الأيام الماضية، كما أن الموسيقار هاني مهنا والد هنادي مهنا حرص على التواجد في عرض الفيلم لمساندة ابنته.

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وظهرت هنادي مهنا بإطلالة شتوية اعتمدت فيها ملابس سوداء وارتدت بنطلون وبلوزة وفوقها "بليزر" واعتمدت حقيبة يد صغيرة ومكياج ناعم وتسريحة شعر انسيابية.

وحسمت هنادي مهنا الجدل حول علاقة الحب التي جمعتها بنجل الفنان خالد صالح وأقيم حفل عائلي في منزل والدها، بحضور نجوم الفن على رأسهم النجم المصري تامر حسني، والتونسية درة، والفنانة هند عبدالحليم، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.

وأطلت هنادي مهنا في حفل خطوبتها وهي ترتدي "جامبسوت" أبيض اللون تميّز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، كما ارتدت هنادي مهنا "خاتم" الخطبة بيدها اليمنى مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

يُذكر أنَّ فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وبدأ عرضه للجمهور 7 يناير الجاري وتجسد هنادي منها من خلاله دور فتاة محجبة.