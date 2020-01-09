الدكتورة خلود تتعرض لحادث خطير.. والحيوانات سر نجاتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود لحادث مروري تسبب في إصابة طفيفة بإحدى يديها، مشيرة إلى أن سر نجاتها هو مساعدتها للفقراء ودفاعها عن الحيوانات.

وظهرت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو منشور على إحدى الصفحات الفنية برفقة فتاة تروي تفاصيل ما حدث معها، وقالت إنه أثناء الحادث تذكرت كل أعمال الخير التي فعلتها من مساعدتها للحيوانات وحرصها على التصدق للفقراء والمحتاجين فكان ذلك سببا في نجاتها، بحسب قولها.

وأوضحت خلود خلال تواجدها بصحبة زوجها الموديل "أمين" أن السيارة ظلت تلف بها أكثر من مرة وتوقفت فجأة ووقتها حمدت الله على نجاتها.

وتصنف الدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في الكويت وتتعدد نشطاتها في دول الخليج، وقبل أشهر احتفلت مع زوجها أمين بعيد زواجها الثالث في جُزر المالديف.

وعرفت الدكتورة خلود، برفقها على الحيوانات وظهرت في وقت سابق وهي تبكي بحرقة بعد واقعة تسمم الكلاب الضالة في أحد المناطق بالكويت.

ونشرت خلود فيديو لها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي وتردد: "حسبي الله عليكم، دي أكبر دليل على الضعف والفشل الله ياخدكم، أعملوا لهم محميات".

وأضافت خلود: "ما أدري أي جهة قامت بهذا الأمر هؤلاء لا يخافون الله ويضعون السم بالأكل"، وأوضحت الفاشينيستا الكويتية أنها عندما رأت الفيديو فلم تستطيع أن تسوق، قائلة: "حرام عليكم قسما بالله دول حيوانات ليهم حق يعيشون حسبي الله عليكم".

وناشدت خلود مساعدتها بعمل حملة لوقف تسمم الكلاب وعمل مكان خاص لهم وتعقيمهم وإطعامهم وتركهم يعيشون لأنهم خلق الله يعيشون مثل ما إحنا نعيش- حسب قولها.

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وعن سبب دفاعها عن الكلاب بهذه الطريقة قالت: "إحنا لما ناكل أكل ونتسمم نقدرو نركب السيارة نروح المستشفى ونتعالج، الحيوانات اللي الوحوش البشرية قاعدين يسممونهم يشتكون لمن؟

وكانت الدكتورة خلود فيديو عرضت نادرا لها خلال وقت طفولتها كان عبارة عن لقاء قديم مع الطفلة خلود، وشبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيه ببناتها وبالأخص ابنتها "ليليان".

الدكتورة خلود بينت بتلقائية منها فرحتها الكبيرة بعثورها على هذا الفيديو النادر لها، وكشفت عن أن تلك الفترة كانت في المرحلة الابتدائية وظهورها كان في برنامج مسابقات وتلوين للأطفال مع الإعلامية الكويتية "ماما أنيسة".

سعادة خلود بالفيديو أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا على جمال خلود الطفلة، واختلاف كبير بين شكل الدكتورة خلود وهي صغيرة وبينها وهي كبيرة، مؤكدين وجه الشبه الكبير بين طفولتها وبناتها الآن وخاصة ابنتها "ليليان".

وتعيش خلود حياة هادئة مستقرة مع زوجها، واشتهر الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بالعفوية، حيث حقّقا شهرة واسعة في فترة قصيرة للغاية.