طارق العريان يرد على انفصاله عن أصالة: أفلام تركية وهندية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفض المخرج طارق العريان، التعليق على أسباب الإنفصال عن زوجته الفنانة والمطربة أصالة، واصفاً الخوض في التفاصيل بأنه تدخلاً في الشؤون العائلية الخاصة، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلاً.

وذكر العريان في تصريحات صحفية أنه لن يتحدث عن أصالة، قائلاً: "أصالة ستظل والدة أولادي، وبيني وبينها عشرة وعلاقة حب لأكثر من 14 عاماً، وأكن لأصالة كل الحب وحياتي الشخصية ملك لي لا أقبل لأحد التدخل فيها كما أنني لا أتدخل في حياة الآخرين".

وأضاف العريان بأن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ ،ولا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، أو مجرد حكاية للتسلية"-بحسب تعبيره.

كما وصف العريان بعض ما ينشر في الصحف والمواقع عن إنفصالهما بأنه "مفبرك، ومحور، كالأفلام التركية والهندية"، مختتماً "أطالب كل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، ولن أتحدث فى هذا الموضوع مرة أخرى، وأطالب المهتمين بالدعاء لي ولأصالة بالتوفيق".

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يذكر أن أصالة أعلنت مؤخراً خبر طلاقها بعد شهور طويلة من التكتم والإنكار، لينتهي الحب والرومانسية بين أصالة والعريان، والد طفليها "علي" و"آدم".

واعترفت أصالة بحبها لطارق العريان وهي على ذمة طليقها الأول أيمن الذهبي، أثناء تصوير أغنية "يا مجنون" تحت إدراة طارق العريان، الأمر الذي أكدته في لقاءات تلفزيونية.

وتحدثت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة من زوجها الأسبق أيمن الذهبي أن سبب الانفصال يرجع إلى خيانة العريان لأصالة، إلا أن أصالة أعلنت الخبر عبر صفحتها على إنستغرام.

وكتبت أصالة نصاً "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".