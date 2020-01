شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الفريق الكورى BTS ألبومه الغنائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق الغنائي الكورى BTS أنه من المقرر إطلاق البومه الجديد خلال الشهر المقبل وهو الخبر الذي لاقي إعجاب قطاع كبير من محبي الفريق الذي يحظي بشعبية جارفة في شتى أنحاء العالم، وأكد الفريق الغنائى الشهير أن الألبوم سيحمل اسم " Map of the Soul: 7 " يوم الجمعة 21 فبراير المقبل، بينما ستبدأ الطلبات المسبقة غد الخميس 9 يناير .

من المحتمل أن تأخذ " ظاهرة BTS " نطاقا جديدا في عام 2020، و خاصة أنه لمدة العامين الماضيين حطمت فرقة الشباب الكوريين الجنوبيين جميع الأرقام القياسية، وهو ما جعل الأضواء تتسلط عليهم بشكل مضاعف وأصبحت الفرقة قادرة على حشد مئات الآلاف بالحفلات حول العالم.

يذكر أن فريق BTS المكون من 7 أعضاء فاز مؤخرا بـ 9 جوائز Mnet Asian Music Awards لعام 2019 و هم أفضل نجم للعام و أفضل البوم غنائي وأفضل أغنية للعام و جائزة "Worldwide Icon of the Year " ، كذلك نال الفريق جائزة أفضل فريق غنائي رجالي و أفضل فيديو كليب للعام، أيضًا نال الفريق جائزة " Qoo10 Favorite Male Artist " و "Best Dance Performance Male Group" و " Worldwide Fans’ Choice Top 1" .

من جهه أخرى، أثارت النجمة العالمية كاتي بيري الجدل فى KIIS FM Jingle Ball لعام 2019، وذلك بسبب مزحة أطلقتها حول فريق BTS و الكوري الشهير حيث قالت إن معظم الجمهور من الأطفال وهو ما أزعج عشاقي و محبي الفريق، و وجدها البعض أن ما قالته النجمة الشهيرة ما هو إلا "نكتة مسيئة" لفريق مهم على الساحة استطاع أن يحقق شعبية جارفة حول العالم في وقت قياسي.