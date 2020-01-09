شكرا لقرائتكم أصالة تصدم جمهورها: انفصلت رسمياً عن طارق العريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما ترددت مؤخراً معلومات تشير إلى انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، وسط تكتم كامل من الطرفين، فاجأت صاحبة "آسفة"، صباح الاثنين، جمهورها معلنة خبر انفصالها نهائياً عن زوجها.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عن والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت فيديو مؤثراً للفنانة أصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي". وفي الفيديو كانت أصالة تغني قائلة "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، لتتوقف فجأة عن الغناء حيث لم تتمالك نفسها لتذرف الدموع أمام الجماهير، حينها تحدثت وسائل الإعلام عن أن أصالة تمر بفترة عصيبة في حياتها الزوجية ربما تصل إلى الطلاق، وهو ما حدث بالفعل.