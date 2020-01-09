ياسمين الخطيب تنشر فيديو من كواليس "2 طلعت حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو من كواليس تصوير دورها في فيلم "2 طلعت حرب". وتشارك ياسمين الخطيب في الفيلم في أول تجربة تمثيلية لها. فيلم "2 طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق، ومحمود قابيل، وعلي صبحي، ودلال عبدالعزيز، وأحمد مجدي، وشيري عادل، وعبير صبري، ومن تأليف هانزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي.

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