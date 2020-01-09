"أخويا وضهري".. أحمد صلاح حسني يرد على أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة صديقه الفنان أحمد صلاح حسني، بعد طرح بوستر مسلسله الدرامي الجديد "ختم النمر".

ونشر كرارة، البوستر عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "مبروك يا سوني.. ربنا يكرمك إن شاء الله تكسر الدنيا".

ورد أحمد صلاح حسني، على أمير كرارة، قائلا: "ربنا يخليك يا ميرو يا أخويا وضهري.. يا رب دائمًا في ضهر بعض يا أبو سليم.. وربنا يكرمك يا رب في الاختيار.. وأكيد هتولع الدنيا".

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"ختم النمر" ينتمي لأعمال 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في يناير، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي وتشويق.

المسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى لصلاح حسني، ويشارك في بطولته: نسرين طافش، ميرهان حسين، وفاء سالم، تامر شلتوت، تميم عبده، أمير صلاح الدين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، حنان سليمان، جميل برسوم، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.