"يعيد ذكريات الجزيرة".. هذا ما قاله أحمد مالك عن صورته مع السقا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
نشر الفنان أحمد مالك، صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه على"إنستجرام".
وعلق مالك، على الصورة: "منصور الحفني وعلي منصور الحفني"، ليعيد ذكريات فيلم "الجزيرة" الذي جسد فيه السقا شخصية منصور الحفني، بينما جسد مالك فيه شخصية ابنه "علي".
وانتهى السقا مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" مع منى زكي وظافر العابدين، فيما ينتظر مالك عرض فيلمه رأس السنة، في شهر فبراير المقبل.
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