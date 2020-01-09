شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى مع ابنته: علاقتى بالبنت دى الأجمل فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات أبوية رائعة يعيشها الفنان شريف رمزى مع ابنته، حيث يحرص دائمًا أن يشاركها مع جمهوره، عبرحسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: "علاقتى بالبنت دى هى فعلاً أهم وأجمل علاقة فى حياتى".



شريف رمزى

الفنان شريف رمزى عادة ما يشارك تلك اللحظات الرائعة مع جمهوره، حيث سبق وأن نشر صورة من ابنته ليليا، حيث كانت نائمة على كتفيه، قائلاً: "وضعى الطبيعى بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحى و أول ما تصحى يجيلى رمزى عشان بيبقى كبس عليه النوم فأتثبت كمان كام ساعة كمان وأول ما يصحى وأقول تمام خلاص أخيراً إفراج بروح أنام على طول لأنى ببقي خلاص مش قادر".





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كما نشر صورة العام الماضى برفقة أولاده وهم يمسكون يده، شاركها مع جمهوره، وعلق قائلاً: "أتمنى ميسيبوش إيدى العمر كله".

وكان قد حصل الفنان شريف رمزي، على درع موقع "يوتيوب" الفضى، بعد تخطى صفحة شركة أفلام النصر، إلى 100 ألف مشترك، ونشر مجموعة صور عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يحمل الدرع، معبرًا عن سعادته، قائلاً: "سعيد جدا بحصولى على لوحة اليوتيوب الفضية بعد تخطي الصفحة الرسمية لشركة أفلام النصر لـ100 ألف مشترك فى خلال عام واحد فقط ومنتظر الحصول على الذهبية إن شاء الله فى القريب العاجل".

شريف رمزى من عائلة فنية، فوالده المنتج الراحل محمد حسن رمزى وجده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزى مؤسس شركة أفلام النصر، والذى كان أول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية، أما عمته فهى الفنانة المعتزلة هدى رمزى، وجده لوالدته الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.