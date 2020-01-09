شكرا لقرائتكم خبر عن أشرقت نجمة ذا فويس كيدز تستعد لطرح أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الطفلة أشرقت أحمد، نجمة "ذا فويس كيدز" لطرح أغنية جديدة بعنوان "مصر الوفا"، وهى من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان الملحن السعودي سالم العبد الله، وتوزيع الموسيقي سامح المتولي، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وتعاونت أشرقت مع إيهاب توفيق كديو بعنوان "مشوفتش زى أمى" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات عوض بدوى وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل وتوزيع ديجيتال عزيز الشافعى.

وغنت أشرقت أغنية كأس العالم "مصر رايحة المونديال"، حيث قدمتها تشجيعًا للمنتخب الوطني الذي شارك بمباريات بمونديال روسيا 2018 الماضي، وتشجيعًا للنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، نجم ليفربول الإنجليزى.

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يذكر أن أشرقت أحمد تألقت في الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids وانضمت لفريق تامر حسني، ولكنها لم تحصل على اللقب الذي ذهب لعضو فريق كاظم الساهر حمزة لبيض، ولكن أشرقت فازت لاحقا بجائزة مهرجان الموسيقى العربية، كما تمت دعوتها لتقديم عدة حفلات خارج مصر، وعلى مسرح دار الأوبرا، وصدر لها فيديو كليب واحد مع نجوم البرنامج والمطرب تامر حسني بعنوان "الله شاهد" وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وإخراج ياسر سامي، الذي تكفل بنفقات التصوير تنفيذا لوعد قطعه على نفسه.