شاهد.. سمية الخشاب: “اول مرة انحرف والبس قصير”!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 05:51 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن تصويرها فيديو كليب أغنية “عربية أنا” من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على الفايسبوك.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو مع المخرجة رندلى قديح حيث قالت لها: ” أول مرة انحرف والبس قصير الناس عارفه عنى إنى مش بلبس قصير، اليوم أنا انحرفت”.

“عربية أنا” من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعرى، والكليب من إخراج رندلى قديح.