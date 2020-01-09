الليلة.. أصالة تطرح أحدث أغنياتها شامخ

الخميس 9 يناير 2020

تطرح النجمة أصالة أحدث أغنياتها "شامخ" مساء اليوم الخميس والتى تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.



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يذكر أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.

وخرج المخرج السينمائى الكبير طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.