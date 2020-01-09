عبد الله الرويشد يُهدي جمهوره أغنية جديدة.. استمع إليها

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم الكويتي عبد الله الرويشد أغنية جديدة بعنوان “سولف عليّ” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من ألحان عبدالله الرويشد وكلمات مطيع العوني وأطلقتها “روتانا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”. وتأتي هذه الأغنية بمثابة هدية من “الرويشد” إلى جمهوره مع بداية العام الجديد 2020. لمشاهدة فيديو أغنية “سولف عليّ”:

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