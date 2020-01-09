لطيفة التونسية تشوّق جمهورها لألبومها الجديد بهذه الصورة

متابعة بتجـــــــــرد: تشنّ النجمة لطيفة التونسية حملة دعائية واسعة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي استعداداً لطرح ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “أقوى واحدة” عبر المتاجر الموسيقية وفي الأسواق العربية.

وكشفت لطيفة أخيراً عن صورة جديدة من الجلسة التصويرية لغلاف الألبوم.

وكانت لطيفة التونسية قد كشفت خلال فترة تحضيرها للألبوم الجديد أنه سيتضمن مفاجأت فنية عدّة لكنها لم تفصح عن تفاصيلها بعد.

يتضمن الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجتين المصرية والتونسية تعاونت لطيفة فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين منهم: إبراهيم شتا، أحمد يوسف، حسام سعيد، محمود أنور، تيام طارق، عمرو المصري، محمدي، أحمد عاطف.