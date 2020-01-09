الملايين تحاصر أحلام على يوتيوب

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة الإماراتية أحلام حصد نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني”، التي طرحتها منذ فترة قصيرة عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية حاجز العشرة ملايين مشاهدة بعد شهر على إطلاقه عبر قناة “أحلام” على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت مؤخراً، أغنية أخرى بعنوان “أنا امدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال وحققت أكثر من مليوني مشاهدة في أسبوعين.

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لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أستغني”:

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أدري عن الناس”: