شكرا لقرائتكم خبر عن The Offenders يجمع بين شبكتى Amazon وBBC Studios فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكتا Amazon وBBC Studios، عن تعاون جديد بينهما، في رواية ستيفان ميرشانت، " The Offenders"، في مسلسل جديد، ولم يعلنا عن موعد بدء العمل عليه بعد، أو النجوم المشاركين فيه، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، أن ميرشاننت صرح ببعض المعلومات الهامة خلال حواره معهم.

صرح ستيفان ميرشانت: "سوف يتبع مسلسل The Offenders سبعة غرباء من مختلف مناحي الحياة مجبرون على إكمال حكم الاسترداد المجتمعي، في البداية، سيبدون مثل نماذج أولية التي يمكن أن نتوقعها بسهولة، ولكننا نرى تدريجياً وراء واجهاتهم، أعماقهم المخفية وما الذي جعلهم الأشخاص الذى هم عليه اليوم، ويؤكد المسلسل الجديد على أنه لا يوجد أحد جيد أو سيء وأن كل شخص لديه قصة. "

عبر ميرشانت عن حماسه للمشروع أيضًا، حيث كان يعمل مع إلجين جيمس المنتج، لإنشاء السلسلة، ويعد جيمس هو المسئول حاليًا عن مسلسل Mayans M.C. على FX، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وأضاف ميرشانت: "The Offenders هو مشروع شغف طويل الأمد بالنسبة لي، اعتاد والداي العمل في عالم خدمة المجتمع وكنت دائماً مفتونًا بـ الأشخاص المتنوعين، الذين حيث تعاملوا معهم كان لديهم شيء واحد مشترك وهم أنهم ارتكبوا جريمة، وكنت أبحث دائما عن منفذ استطيع منه إبراز طرق جديدة للجمع بين مجموعات غير محتملة من الناس ومشاهدة ما يحدث بينهم بشكل غير طبيعى، حيث أن لكل شخص شخصية، وجوانب مختلفة، وبصفتي كاتب، أضيف دومًا الفكاهة إللى كل ما أعمل عليه، لكن مع The Offenders، يمكنني أيضًا إضافة الدراما والتشويق والإثارة ونوع مختلفة من الجريمة، كما يمكننى أن أضيف شيئًا متفائلًا حول الإنسانية المشتركة التي توحدنا جميعًا، بغض النظر عن خلفيتنا".