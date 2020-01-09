شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى ستيفن سيجال يدعو للتبرع للغابات الأسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم العالمى ستيفن سيجال، جمهوره التبرع لصالح لصالح الغابات الأسترالية، مشيرا إلى أن الحريق دمر أكثر من ألفين منزلا، وأوضح أنه هو وأوللاده من السكان الأصليين، حيث قال عبر انستجرام: "الحريق دمرأكثر من ألفين منزل، ونفق حوالى نصف مليار حيوان و25 قتيلًا، وحرقت 6 ملايين هكتار من الأراضي".





وأضاف: "أستراليا لديها الكثير من التنوع البيولوجى، وعدد كبير من الحيوانات والنباتات المذهلة.. الكثير من هذه الجنة أصبحت مهددة الآن بهذه الحرائق الوحشية.. سنصلى على أمل أن الطبيعة سوف تساعدنا في هزيمة هذه الكارثة الهائلة".

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وتابع: "يمكن للناس التبرع لصندوق الصليب الأحمر للإغاثة في حالات الكوارث حيث ينفق في جميع أنحاء البلاد للمتضررين".

يذكر أنه قد أدت درجات الحرارة المرتفعة، واستمرار موجة الجفاف فى أستراليا إلى انتشار موجة حرائق غير مسبوقة فى البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات ونفوق ملايين الحيوانات، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" ، واتسع نطاق الحرائق، التى بدأت فى سبتمبر الماضى، خلال الأسبوع الماضى، وأدت إلى إخلاء عدة مدن بأكملها.

ومن المتوقع ازدياد خطر الحرائق مع استمرار ارتفاع رجات الحرارة فى أستراليا. ولم تفلح جهود السلطات فى السيطرة عليها، وأتت الحرائق على حوالى 60 ألف كيلومتر مربع من الغابات والأحراش والحدائق.

ومازالت أستراليا تعانى من حرائق الغابات، والتى أثرت على كثير من الحيوانات، وكذلك السكان فى مناطق مختلفة، وتسببت الحرائق فى حصار مئات الأشخاص، ودمرت الحرائق، نحو 20 مليون فدان من الأراضى فى أنحاء البلاد، وأودت بحياة 25 شخصا، كما دمرت آلاف المبانى وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.