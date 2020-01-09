شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلين غنائيين فى يوم واحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لإحياء حفلين غنائيين بعد غدٍ السبت ضمن حفلات موسم الشتاء، الأولى فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمشاركة المطرب موسي، والثانية داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك بمشاركة الفنانة الاستعراضية دينا، ومن المقرر أن يقدم محمود الليثي عدد من أشهر أغنياته والتي يتفاعل معها الجمهور عادة منها "اطاوع"و" هتجوز تانى" و"هاقطعك" و" الست لما "، و" يا عم يا صياد"، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات" وغيرها من الأغانى.

وأحيا محمود الليثي 4 حفلات غنائية دفعة واحدة في رأس السنة 2020، الأولى مع رامى صبرى ووائل جسار، والثانية مع أحمد شيبة، والثالثة في التجمع الخامس مع مصطفي حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.

كان آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

يذكر أن دويتو "سهرانين" لمحمود الليثى وحسام الحسينى تم تصويره فى أمستردام بهولندا وفيينا بالنمسا واستغرق تصويره يومين، بدء تصوير فى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك، وبعد ذلك بتصوير يوم آخر فى فيينا، و كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.