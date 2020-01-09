فيديو| رانيا يوسف عن أفلامها الجديدة: "ما يهمنيش غير الورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تتدخل أبدًا في مواعيد عرض الأفلام التي تشارك فيها ولا الترشيحات، وإن ما يهمها هو السيناريو والشغل "ما يهمنيش غير الورق".

أضافت يوسف أن فيلمها السينمائي الجديد "دماغ شيطان" تقرر عرضه في 22 يناير الجاري، موضحةً أنها تجسد في هذا العمل دور "دماغ شيطانة صغيرة".

وعن فيلمها "أسوار عالية"، قالت يوسف لبرنامج "ام بي سي تريندنج": "أجسد بالفيلم دور فتاة تتعرض لمحنة في حياتها بسبب تهورها في مرحلة معينة من عمرها، ثم تدفع الثمن وتتعرض للحبس، وعقب خروجها تواجه المجتمع الذي يصبح لديه فكرة غير لطيفة عنها".

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"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وعمرو عابد، ووليد فواز، وياسر الزنكلوني، وضيفة شرف مي فخري، وأشرف طلبة.

والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

"أسوار عالية" بطولة رانيا يوسف، وأحمد العوضي، ومحمد عطية، وعدد من الفنانين. وهو عمل من تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام عيسوى.