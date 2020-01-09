محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تتدخل أبدًا في مواعيد عرض الأفلام التي تشارك فيها ولا الترشيحات، وإن ما يهمها هو السيناريو والشغل "ما يهمنيش غير الورق".
أضافت يوسف أن فيلمها السينمائي الجديد "دماغ شيطان" تقرر عرضه في 22 يناير الجاري، موضحةً أنها تجسد في هذا العمل دور "دماغ شيطانة صغيرة".
وعن فيلمها "أسوار عالية"، قالت يوسف لبرنامج "ام بي سي تريندنج": "أجسد بالفيلم دور فتاة تتعرض لمحنة في حياتها بسبب تهورها في مرحلة معينة من عمرها، ثم تدفع الثمن وتتعرض للحبس، وعقب خروجها تواجه المجتمع الذي يصبح لديه فكرة غير لطيفة عنها".
"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وعمرو عابد، ووليد فواز، وياسر الزنكلوني، وضيفة شرف مي فخري، وأشرف طلبة.
والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.
"أسوار عالية" بطولة رانيا يوسف، وأحمد العوضي، ومحمد عطية، وعدد من الفنانين. وهو عمل من تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام عيسوى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رانيا يوسف عن أفلامها الجديدة: "ما يهمنيش غير الورق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.