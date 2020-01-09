بصورة تجمعهما.. أحلام تكشف سبب لقائها بالوليد بن طلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة تجمعها بالأمير السعودي الوليد بن طلال، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت على الصورة: "تشرفت بالدعوة الكريمة على الغداء من سمو الأمير الملكي الأمير الوليد بن طلال في قصره العامر، هذا الإنسان العظيم، الذي كانت له أفضال كثيرة علي، ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك، تشريف شوفتك". وانتهت الفنانة أحلام مؤخرا من المشاركة عضو لجنة تحكيم في برنامج "The voice" المذاع عبر قنوات mbc.

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