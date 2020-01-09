صور| شريف رمزي عن ابنته: "أهم علاقة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان شريف رمزي، صورا مع ابنته "لي لي"، إذ وصفها بأنها أهم وأجمل علاقة في حياته. وطرح رمزي، الصور رفقة ابنته وهو يقبل يدها، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "علاقتي بالبنت دي، هي فعلا أهم وأجمل علاقة في حياتي".‏ يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" وشارك في بطولته مي سليم ‏وإنجي ‏وجدان وخالد عليش.

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