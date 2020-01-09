"تواجه الاعتقال والحبس 5 سنوات".. آخر تطورات قضية المغربية دنيا بطمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

قال عصام الإبراهيمي، محامي في هيئة الدار البيضاء بالمغرب، إن المحكمة رفعت قيمة كفالة الفنانة دنيا بطمة من 300 ألف درهم إلى 900 ألف درهم، وعشرات الملايين كفالة لشقيقتها إبتسام بطمة.

وتابع الإبراهيمي خلال لقاء في برنامج "Mbc trending": "تم رفع قيمة الكفالة للتأكد من حضور دنيا بطمة، وشقيقتها التحقيقات في أي وقت يتم استدعاؤهما".

واستكمل: "تخلف دنيا وشقيقتها عن حضور جلسات التحقيق سينعكس سلبا عليهما، وقد يواجها الاعتقال".

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واستطرد: "تم سحب جواز سفر دنيا بطمة وشقيقتها، ومنعها من السفر خارج البلاد، ووضعهما تحت المراقبة القضائية، وعدم التردد على بعض المناطق، ومجموعة من التدابير ستكون سارية المفعول لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل القضاء".

وأضاف: "نحن أمام جريمة تشهير وجريمة إبتزاز وجريمة التهديد، وجرائم وضع صور لحياة خاصة لأشخاص.. وإذا ما ثبتت الأفعال بعد التحقيقات أن دنيا بطمة وشقيقتها وراء هذه التهم، ستصل العقوبة للحبس 5 سنوات".

وأنهى حديثه: "القانون المغربي كفل حق المتهمين، فإذا أثبتت براءتها بإمكانها اللجوء الى القضاء لاسترجاع حقها، وتطالب بعدها برد الإعتبار والتعويض على المس بها وما تعرضت له".

وتم توقيف "بطمة" في نهاية شهر ديسمبر الماضي لاتهامها مع شقيقتها إبتسام بامتلاكهما حسابا فاضحا للمشاهير باسم "حمزة مون بيبي" على Snap chat والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.