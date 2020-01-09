الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل يتنازلان عن مهامهما الملكية

نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل على صفحتهما الخاصة في انستقرام صورة لهما مرفقة بتعليق عبارة عن بيان أوضحا فيه أنهما بصدد التخلي عن مهامهما الملكية كعضوين في العائلة الملكية الحاكمة، وبالتالي العمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

بيان الأمير هاري وميغان ماركل

وجاء في البيان :"بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، قررنا أن نقوم بتغير هذا العام، وتشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة، فقررنا التخلي عن مهامنا كعضوين في العائلة المالكة، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للملكة>



.كما ورد في البيان :" "نحن الآن نسعى لتحقيق توازن في وقتنا الذي نمضيه بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، وهذا التوازن الجغرافي سيمكننا من تربية طفلنا على تقدير التقاليد الملكية التي ينتمي لها، كما يؤمن لنا المساحة اللازمة للتركيز على الفصل المقبل من حياتنا الذي سيتضمن إطلاق مشروع خيري جديد".

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وفي النهاية أكد دوق ودوقة ساسكس أنهما سيطلعان الجميع على تفاصيل الخطوة المقبلة في الوقت المناسب، خاصة وأنهما سيستمران بالتعاون مع الملكة، وأمير ويلز، إضافة إلى دوق كامبريدج وجميع الأطراف ذات الصلة في العائلة.

وختم البيان بتقديم الشكر للجميع على الدعم المتواصل لهما.

يشار إلى أن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، كانا قد أمضيا أعياد نهاية العام في كندا مع طفلهما أرتشي.