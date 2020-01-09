شاهد.. تعليق ناري من شكران مرتجى على التعليقات حول جنسية مقتحم منزل نانسي عجرم!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 03:53 صباحاً - عبرت الفنانة السورية شكران مرتجى عن انزعاجها من تعليقات البعض على جنسية السارق الذي اقتحم منزل نانسي عجرم وذلك في مداخلة مع الاعلامي نيشان على تلفزيون الجديد.

وقالت شكران مرتجى “ما حدا ما بدين الجريمة بس ما بنهين الجنسية ما منصير نقول يالله يطلعوا بره يالله خلص اكتفينا” وتابعت “في ناس كويسة وناس مش كويسة بأي جنسية في الدنيا”.

واضافت شكران مرتجى “انا ادين هذا الشخص لكن لا ادين هذا البلد ولا ادين الجنسية في قضاء وفي جهات مختصة في محاكم وفي أدلة ونحن ما فينا نتدخل فيها”.