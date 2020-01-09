ابنة دنيا سمير غانم تعبر عن حبها لوالدها بطريقة غريبة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الإعلامي المصري رامي رضوان متابعيه بصورة، كشف من خلالها كيف تعبر له ابنته “كايلا” عن حبها له.

الإعلامي المصري نشر صورة ليده، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها يده وقد كتب عليها بالإنجليزية: “أحبك أبي”.

رامي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الحالة الوحيدة اللي بسمح ان ايدي تتشلفط.. لما كايلا تحب تفن عليها، بس المره دي فاجئتني بشلفطه عظييييييمه.. بابا يحبك أكثر صغيرتي الكاب كيك”.

و”كايلا” هي ابنة الإعلامي المصري رامي رضوان الوحيدة من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ويحرص الزوجان على إخفاء معالم وجهها عن كل وسائل الإعلام.

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وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، وعدد من نجوم الفن، وذلك فى منزل الفنان محمد محمود عبد العزيز.

الحفل شهد حضور الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان هشام ماجد وزوجته، والفنان كريم فهمي وزوجته، والفنان شيكو.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص بموقع “أنستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبد العزيز أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك بما يكفي لأنك جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك جدا”.

محمد محمود عبد العزيز رد على كلام دنيا، بقوله: “أنتي أختنا يا دودو ورامي أخونا ومرحب بك دائمًا في منزلك، بين إخوانك وأخواتك .. سنة جديدة سعيدة وأتمنى لك عيد ميلادًا عظيمًا وحياة مليئة بالسعادة دائما يارب ان شاء الله”.

وكتب الفنان كريم محمود عبدالعزيز: “كل سنة وأنت طيبة يا دودي دايماً ناجحة ومكسرة الدنيا وبخير وربنا يخليكم لبعض كلكم”.