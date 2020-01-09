حجاج عبد العظيم يشارك في «سر الكتاب 18»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان المصري القدير حجاج عبدالعظيم، ضمن فريق عمل فيلم “سر الكتاب 18”، للمخرج بلال العربي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جانبه أبدى حجاج عبد العظيم سعادته بالانضمام للعمل الذي يضم عدد من الممثلين الشباب، معربا عن تفاؤله بالمشاركة بجانب هؤلاء الشباب والوقوف بجانبهم في بداية مشوارهم الفني.

وتدور أحداث فيلم “سر الكتاب 18” في إطار من التشويق والإثارة، حول ثلاثة شباب تدفعهم الصدفة إلى العثور على كتاب يقودهم إلى العديد من المشاكل والأخطار الجسيمة، وطيلة الأحداث يحاولون الفرار من هذا الخطر الذي يهدد حياتهم.

فيلم “سر الكتاب 18” هو فيلم قصير، من إخراج بلال العربي، ومن تأليف وسيناريو وحوار إسماعيل فارس، بطولة حجاج عبد العظيم، ابانوب بولس، مينا بولس، عمر حسين، مريم عماد، سماح حسن، سلمى هاني، مخرج منفذ مصطفي الشاهد، مدير التصوير عمرو حامد، ماكيير رامز وحيد، ستايلست سلمى هاني، إنتاج شركة مكسيموس للإنتاج الفني.