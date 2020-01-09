أديل أكثر رشاقة بعد التحلص من الوزن الزائد.. وتكشف عن سر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت خبيرة تغذية عالمية، عن أن المغنية والمطربة البريطانية الشهيرة أديل خسرت أكثر من 20 كيلو جرام، من وزنها، ليس بممارسة التمارين الرياضية القاسية كما أدعى البعض، ولكن من خلال الريجيم القاسي.

وقالت المتخصصة وخبيرة التغذية، والتي تدعى كاميلا، برازيلية الجنسية ، إن أديل لا تحب ممارسة الرياضة، لذلك فضلت التخلي عن المأكولات التي تحبها لكي تخسر وزنها بشكل كبير.

تأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على إنتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.

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وكانت المطربة البالغة من العمر 31 عاما، قد قررت مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

وعلى جانب أخر، نشرت النجمة الكبيرة أديل، مؤخرا، أول تغريدة لها منذ بداية عام 2019 الجاري، وذلك بعد تغيبها عن التغريد عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، منذ 12 ديسمبر 2018.

وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن الملايين من متابعي أديل أسدتهم هذه التغريدة النادرة، غير أن محتواها لم يكن كما يتمنى الملايين من عشاق أديل، فلم تكن هذه التغريدة بهدف إعلانها عن عمل موسيقي جديد.

وجاء ضمن تغريدة أديل، تشجيعا لمتابعيها من البريطانيين للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستقام في يوم 12 ديسمبر 2019.