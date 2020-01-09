وفاة شقيقة الإعلامي اللبناني بيار رباط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الإعلامي اللبناني بيار رباط بوفاة شقيقته “بيا” عن عمر يناهز الـ40 عاما، وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية في دبي.

الإعلامي اللبناني نيشان أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “خبر وفاة شقيقة الزميل بيار رباط.. في عمر ال 40 خبر مُفجِع.. أحرّ التعازي له ولأُسرَته.. البقاء لله”.

كما قدمت الإعلامية رابعة الزيات التعازي لبيار رباط، بقولها: “شو هالخبر الحزين ؟ شو هالقلب اللي فجأة بخسّرنا أعزّ الناس !! الله يصبّر قلبك بيار وقلوب عائلتك ويرحمها”.

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وشقيقة الإعلامي اللبناني بيار رباط الراحلة تعيش في دبي، وهي أم لولدين، ولقد أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة خلال تواجدها في النادي الرياضي الذي قصدته لممارسة الرياضة، وسوف ينقل جثمانها إلى بيروت لكي تدفن في مسقط رأسها.

وبيار رباط إعلامي ومنتج لبناني اشتهر بتقديمه برنامج “منا وجر” على قناة إم تي في اللبنانية المثير للجدل بسبب انتقاده للمشاهير.

دخل بيار مجال الإعلام من خلال المشاركة في تقديم «روتانا كافيه» عبر شاشة «روتانا» في العام 2002، اكتسب خبرة من خلال فترة تدريب خضع لها في القسم التقني في استديوهات (راديو فرانس) في العام 2005 خلال دراسته الجامعية، من هنا بدأت علاقته بقسم التطوير في المحطة بعدها عمل في إعداد برامج منوعة واكبت إعادة إطلاق شاشة الـ «إم تي في اللبنانية».

قدم برنامج «لوغ إن» وبعده برنامج «من الآخر»، وتولى إنتاج «مين قال» الذي يعرض قبل نشرة الأخبار المسائية وبرنامج “تركا علينا ” قدم بعدها برنامج منا وجر بعدما أعجبته فكرة برنامج « Touche Pas A Mon Poste» واشترتوا الفكرة وأصبحت «منا وجر».