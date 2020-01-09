ابنة أحمد حلمي تفاجئ رامز جلال بهدية خاصة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري رامز جلال جمهوره في صورة جديدة له برفقة لي لي، ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي.

ابنة أحمد حلمي قررت أن تهدي رامز جلال لوحة، ونشرها رامز عبر حسابه على موقع «أنستجرام»: «بنت الوز فنان لي لي ‏أحمد حلمي، المفروض اللي في الصورة دي أنا، بس في خيال لي لي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور رامز جلال، كما تغزل البعض في رسم ابنة حلمي ومنى، ولاحظوا تغير كبير في شكلها.

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يشار إلى أن لي لي لا تظهر كثيرا مع والديها، لكن حفل المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل ‏الشمالي، أغسطس الماضي شهد ظهور نادر لها.

رامز جلال قدم في الموسم الرمضاني السابق برنامج المقالب «رامز في الشلال»، حيث استضاف عدد من المشاهير المصريين والعرب.

رامز تربطه علاقة صداقة قوية مع أحمد حلمي ومنى زكي، ويحاول رامز منذ فترة أن يوقع صديقه في فخ مقالبه ولكنه لم ينجح.

إضافة إلى ذلك، كان جلال، قد شارك في موسم أفلام عبد الفطر الماضي بفيلم “سبع البرمبة”، من بطولة جميلة عوض، ومحمد عبد ‏الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. وتدور أحداثه في إطار كوميدي ‏اجتماعي، حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة، من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.