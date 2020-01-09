هنادي مهنا: لهذا السبب أخفيت ارتباطي قبل الخطوبة.. ولا أريد إنجاب بنات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منذ أيام قليلة احتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنا بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، في جو عائلي بمنزلها.

هنادي رفضت ذكر أي تفاصيل عن قصة حبها لأحمد صالح، وقالت إنها تعمدت إخفاء علاقتها به قبل إعلان الخطوبة بشكل رسمي وذلك خوفا من الحسد، وعبرت عن ذلك بقولها: «داري على شمعتك تقيد».

الفنانة الشابة قالت خلال لقاء لها أثناء العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي»، إنها تتمنى في المستقبل أن تنجب ذكور فقط، وخاصة أنها لا تحب البنات.

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وأعلنت هنادي مهنا مؤخرا خطبتها على الفنان الشاب”أحمد” نجل الفنان الراحل خالد صالح في جو عائلي ‏اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من النجوم أبرزهم الفنان تامر حسني.

فيلم «بنات ثانوي» تدور أحداثه عن خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التي تدرس في مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى سالي محمد بقسم العلمي.

الفيلم يضم كلا من جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادى مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

ويعتبر هذا الفيلم، هو الأول للمخرج محمود كامل منذ 2015، حيث قدم آخر فيلم له وهو “خارج الخدمة” لأحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، كما أخرج مسلسل “زودياك” الذي شارك به خلال الموسم الرمضاني السابق 2019.