غادة عادل تدعم نجلها في فيلمه الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تجربة جديدة يخضوعها عبدالله ابن الفنانة المصرية غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، حيث قرر أن يخوض تجربة التمثيل والإخراج.

عبدالله الهواري نشر إعلان تشويقي للفيلم القصير الذي يقوم ببطولته، وكتبت عبر حسابه الخاص على موقع «أنستجرام»: «انتظرونا قريبا في فيلم دي حكاية ان شاء الله».

غادة عادل قامت بدعم نجلها من خلال حسابها الخاص، ونشرت صورة، وطالبت من الجمهور أن يشاهدوا الفيلم ويحبوه، وتمنت النجاح لنجلها.

غادة عادل انفصلت مؤخرا عن زوجها مجدي الهواري بعد زواج استمر لأكثر من 15 عام، وأنجبت خلالها أبنائها الخمسة.

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الفنانة المصرية ظلت لشهور تخفي خبر انفصالها، ولكنها في النهاية كشفت الحقيقة، وقالت إنها كانت تتكتم على الخبر احتراما لرغبة والد أبنائها.

يشار إلى أن غادة عادل تنشغل في تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي “الخطة العامية”، الذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم.

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

يذكر أن غادة عادل، غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجل عرض مسلسلها “مملكة إبليس».

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.