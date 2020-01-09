وجه سيرين عبدالنور يدخلها غرفة العمليات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مؤخرا عن خضوعها لعملية جراحية في وجهها.

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بمقاطع فيديو، عبر خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، خلال تواجدها في عيادة إحدى الأطباء، كاشفة عن إجرائها عملية بسيطة في خدها.

سيرين قالت إنه توجد “حبة” في وجهها تزعجها منذ ثلاثة أشهر، وبعد فحصها تبين أنها عبارة عن كيس دهني يحتاج إلى العلاج بأدوية الالتهابات كمرحلة أولى، ثم إزالته بجراحة بسيطة.

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يذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور كانت قد استقبلت العام الجديد في مصر، حيث أحيت حفل غنائي قوي في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ، متألقة بفستان براق ذو شق مثير لأعلى الفخذ.

من ناحية أخرى، عُرض لسيرين عبدالنور مسلسل «الديفا»، و يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، وذلك بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، وتشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب لفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته، كما تستعد لطرح كليب جديد لأغنية باللهجة المصرية.