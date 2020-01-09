نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة عن حادث السطو على منزلها ومقتل اللص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل جديدة عن اقتحام سارق لمنزلها يوم الأحد الماضي والذي سقط قتيلًا برصاص زوجها الطبيب فادي الهاشم.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في منزلها بعد الإفراج عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، إنها بعد أن اتجهت لغرفتها برفقة زوجها بعد اطمئنا على نوم بناتهن سمعت أصوات غريبة في المنزل “صوت جنزير”، وقالت لزوجها إنه يوجد أصوات بالمنزل.

وأضافت، أن زوجها خرج ووجد اللص وهو ممسك بحقيبتها وقام برفع الكرسي عليه، وفجأه اللص بالتسديد على رأسه وشاهدته هي من داخل غرفتها من خلال الكاميرا، وقال له زوجها “اللي بدك ياه”، وعندها اتجهت إلى حمام غرفته واتصلت بوالدها حتى إذا لم تستطع أن تتصل بالشرطة تجد من ينقذهم.

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وتابعت: “فادي تعرض للتهديدات لمدة 7 دقائق وين زوجتك وأولادك وأركع على رجلك، ولكل شخص انتقد فادي على ما عمله يضع نفسه في نفس الموقف ويرى رد فعله في ذلك، وما في شخص يكون في نفس الموقف إلا أن يفعل ذلك”.

وكان الطبيب فادي الهاشم، قد تم الإفراج عنه صباح الثلاثاء، وذلك بعد توقيفه لمدة 48 ساعة بسبب اتهامه بقتل الشخص المتسلل لمنزله، وتم الإفراج عنه بضمان مقر إقامته ومنعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات معه.

ساند عددًا كبيرًا من نجوم الفنان نانسي عجرم وزوجها بعد الحادث مؤكدين أنهم لو كانوا مكانه فسيكون نفس التصرف إلا العائلة وطالبوا بالإفراج عن زوجها وقت توقيفه.