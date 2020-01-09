نيللي كريم تتألق في جلسة تصوير لا تخلو من الجرأة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة مع المصور شريف مختار.

نيللي شاركت جمهورها في صور من الجلسة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي جاكيت أبيض قصير يكشف عن كتفها، وبنطلون من الأبيض والأسود.

الفنانة المصرية اختارت تسريحة شعر مميزة، وبدت انيقة بماكياج مبهر ونظارة شمس، حيث استعادت رونقها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا.

جمهور نيللي كريم تغزل في طلتها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص على «أنستجرام».

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نيللي كريم تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، حيث خضعت لجراحة في الخارج لاستئصال ورم في الوجه في الخارج، وطمأنت جمهورها على صحتها، وأكدت أن الورم حميدا.

الفنانة المصرية نشرت صور لها بعد الجراحة، عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وشكرت كل الفريق الطبي الذي أشرف على حالتها.

يشار إلى أن نيللي كريم بدأت تحضيرات مسلسلها لرمضان 2020 ويحمل اسم “النصابين” ويشاركها في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب، حيث كان آخر أعمالها للدراما الرمضانية مسلسل «اختفاء»، مع بسمة ومحمد ممدوح وهشام سليم.

نيللي كريم من مواليد ديسمبر عام 1974، واحتفلت هذا الشهر بعيد ميلادها الـ 45، وبدأت حياتها الفنية كراقصة باليه.