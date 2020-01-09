هاني شاكر يتألق في حفله بموسم الرياض بحضور كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر واحدة من أضخم حفلات موسم الرياض، بحضور مختلف الجنسيات العربية وبخاصة الخليجية ضمن فعاليات “ملك العود” وذلك علي مسرح أبو بكر سالم.

وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التي أشعلت أجواء الحفل منها: “أنا قلبي ليك” و”علّي الضحكاية”، و”نسيانك صعب أكيد” و”هشكي لمين يا عين” و”يا ريتني”، و”لسة بتسألي”، و”متهدديش”، و”طاير يا هوى”، و”بلدي”، و”مسا النور والهنا”، بالإضافة إلى “جانا الهوا” و”سواح” للعندليب.

كما قدم خلال الحفل أغنيته الأخيرة “ابويا”، التي حققت نسب مشاهدة عالية علي مواقع التواصل الإجتماعي، وهي من كلمات الشاعر سامي النويهي، وألحان عمر، كما وتولى التوزيع الموزع الموسيقي أحمد طايع.

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وقبيل انتهاء الحفل، حرص هاني شاكر على توجيه كلمة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الراعية لموسم الرياض، بالإضافة إلى زوجته السيدة نهلة التي كانت ضمن الحضور ومدير اعماله تامر عبد المنعم.

وكان الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد كشف مؤخرا عن طقوسه قبل صعوده لأي حفل غنائي.

الإعلامية بوسي شلبي، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، يظهر فيه الفنان هاني شاكر في غرفته وقبل صعوده على المسرح للمشاركة في فعاليات مهرجان العود.

وقالت في الفيديو: “إحنا اقتحمنا دلوقتي (السويت) عند أمير الغناء العربي عاوزين نعرف الطقوس.. دقائق خلاص ونطلع على المسرح.. قولنا نقتحم نشوفك بتعمل إيه”، فيما رد عليه قائلًا: “صباح الورد.. دعواتك.. الطقوس ببقى متوتر شوية بس غصب عنى طبعًا.. منزلتش خالص بالنهار مريح وبشرب حاجات دافية وكمان عشان الجو.. وإمبارح بالليل تخوفت إني أنزل.. بس الحمد لله المسرح مقفول.. والحقيقة الناس هنا بسم الله ما شاء الله عليهم كل شاء موجود ومتاح وسهل جدًا يغيروه وبعد اللي حصل إمبارح نقلوا على مسرح مقفول”.