بعد تعرضه لحادث.. زوج إلهام الفضالة يظهر على كرسي متحرك.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مؤخرا عن تعرض زوجها لحادث سير خطير، أسفر عن تعرضه لعدة إصابات.

إلهام نشرت مقطع فيديو وهي تسير في أحد الأماكن العامة إلى جانب ابنتها الصغرى، وتقوم بدفع كرسي متحرك يجلس عليه زوجها،وذلك دون أن تكشف عن وجهه.

الفنانة الكويتية مازحت زوجها بقولها: “أنا زوجة صالحة تدز زوجها.. صح يا أبو عيالي؟”، ليرد زوجها: “أيوة صح”.

إلهام كشفت أن زوجها تعرض جراء الحادث لإصابات وجروح في وجهه، والتي استدعت خياطتها، لافتة إلى أنه تم فحص عموده الفقري، والذي لم يصبه أذى حيث أنه ما زال يحرك رأسه ورقبته، ما يعني أنه تجاوز الخطر.

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الفنانة الكويتية استعرضت خلال مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة زوجها والتي تحطمت جراء الحادث.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن تعرض ابنتها الصغرى للسرقة، حيث قالت إن ابنتها تعرضت لسرقة أحد أقراطها في المدرسة، فطلبت منها إلهام التقدم بشكوى إلى الاختصاصية الاجتماعية، فيما كشفت الطفلة أنها لا يمكنها التعرف إلى التلميذة التي فعلت ذلك، لافتة إلى أنها لم تكتف بأخذ الأقراط بل سرقت النقود منها بالقوة أيضاً.

وكشفت خلال مقطع فيديو نشرته، عن الأذى الذي لحق بأذن ابنتها، حيث أصيبت بجرح جراء سرقة القرط، ووجهت إلهام رسالة إلى إحدى القيمات على المدرسة، حيث قالت: “عاتكة شوفوا لكم حل. باكر أنا عندكم. عاد أنا عمري ما شكيت، بس ما يصير جذي”.