صدمة.. وسائل إعلام لبنانية تكشف السبب الحقيقي لانفصال أصالة وطارق العريان

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

أكدت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، الأخبار التي نشرت حول أن سبب انفصال والدتها عن المخرج طارق العريان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن أصالة اكتشفت خيانة زوجها المخرج الشهير لها من خلال تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، حيث عثرت عليها الفنانة بالصدفة.

وبحسب المصارد فإن الفتاة طرف الخيانة مع المخرج العريان هي فتاة الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.

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شام الذهبي، كانت قد قالت في تعليق لها على خبر انفصال والدتها والذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة!.. نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى”.

وأضافت: “هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولي إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى”.

العديد من الأخبار نشرت مؤخرًا حول أن خيانة طارق العريان، لأصالة ولكن مع فنانة سورية، وذلك على الرغم من نفي هذه الفنانة أكثر من مرة لهذه الأخبار.

أصالة عاشت خلال الفترة الأخيرة حالة نفسية صعبة والمقربين منها يعلمون ذلك، وهو ما أكد لجمهورها خبر انفصالها حتى من قبل إعلانها الخبر ووصل بها الأمر إلى البكاء خلال إحيائها لإحدى الحفلات الغنائية خاصة عند تقديمها لمقطع عن الخيانة في الأغنية.