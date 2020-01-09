في جو عائلي.. 10 صور جديدة من حفل عقد قران محمود العسيلي

الخميس 9 يناير 2020

عقب عقد قرانهما أمس، أطل النجم محمود العسيلى، من خلال حسابه على "إنستجرام"، في أول تعليق له على زواجه الثالث، فيما نشرت زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور، توثق لحظة عقد القران، وتوقيعها على عقد الزواج، وبعض الصور العائلية، وكذلك صور تجمعها مع محمود العسيلى.



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أمنية عبد المنعم علقت على الصور التي نشرتها وعلقت عليها "تزوجت من حب حياتى"، فيما قال العسيلى: "قدمت أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش".

متابعا "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".