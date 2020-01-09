تيم حسن يجسد هذه الشخصية التاريخية في عمل درامي جديد

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم السوري تيم حسن للدخول في مشروع درامي جديد وضخم يؤدي فيه شخصية تاريخية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو القيادي والمناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة.
ويتناول المسلسل بعنوان “الأمير الأحمر” قصة سلامة، ويلعب فيه حسن دور البطولة. وسيعرض حصرياً عبر تطبيق “شاهد” وسيكون مؤلفاً من 15 حلقة من إنتاج شركة “صبّاح أخوان”.
العمل من إخراج سامر برقاوي، وسيعرض بعد موسم رمضان 2020، أي بعد الانتهاء من مسلسل “الهيبة” بالجزء الرابع.
وسيتم إطلاق العمل والإعلان عنه، في دبي خلال حدث ضخم في منتصف الشهر الحالي.
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