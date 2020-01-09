وعكة صحية تؤثّر سلباً على بوراك أوزجيفيت

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت لم يمضِ إجازة سعيدة، حيث رصدته عدسات الباباراتزي أثناء وجوده في أحد المولات التجارية.
وعند سؤاله عن عطلته اعتذر للصحافيين وعبّر عن أسفه لهم لأنه يمر بوعكة صحية جعلته يفقد صوته لفترة مؤقتة.
وحاول الصحافيون معرفة رأيه بخصوص العروض الإعلانية التي عُرضت على ابنه كازان خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يستطع الرد واكتفى بالاعتذار منهم ومضى سريعاً نحو سيارته.
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