كارول سماحة: الجمهور السعودي استثنائي بلا أي مجاملة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلها الجماهيري الأوّل الذي أحيته في المملكة العربية السعودية ضمن مهرجان “الرياض للعود”، أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الكلمات: “ليلة ساحرة، الجمهور السعودي ما أروعكم جمهور إستثنائي شغوف، مثقف، ذواق من دون أي مجاملة أو مزايدة. من أجمل حفلاتي إستمتعت كثيرا شكرا لمحبتكم وتقديركم”.

وخطفت سماحة الأنظار بإطلالتها خلال حفلتها في السعودية، فاختارت فستاناً ليلكياً طويلاً وأنيقاً. وتجدون صور إطلالتها مرفقة.