كايلي جنير تتبرّع بمليون دولار لأستراليا!

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن النجمة العالمية كايلي جنير تضامنت مع أستراليا.

وفي التفاصيل تبرّعت كايلي بمبلغ مليون دولار للدولة الأسترالية بعد الحرائق الكبيرة التي شهدتها غاباتها أخيراً ونتج عنها موت أكثر من نصف مليار حيوان.

ونشرت جنير عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، صورة أعلنت فيها عن تضامنها ودعمها. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحيوانات التي قضت جراء حرائق أستراليا حتى الساعة بلغ حدّ المليار.