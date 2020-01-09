مليون دولار من كريس هيمسورث دعماً لرجال الإطفاء الأستراليين

متابعة بتجـــــــــرد: أشار موقع Daily Mail الى أنّ الممثل العالمي كريس هيمسورث وعائلته، تبرّعوا بمبلغ مليون دولار أميركي لمساعدة رجال الإطفاء الأستراليين في مواجهتهم للنيران المندلعة في أستراليا. ولاقى الخبر ترحيباً كبيراً من قبل متابعي النجم العالمي، وخصوصاً الأستراليين منهم، والذين طالبوا الدول الكبرى بمساعدتهم في إخماد الحرائق التي تعمّ مختلف الولايات الأسترالية.

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