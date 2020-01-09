شاهد.. فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 02:57 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو من كواليس حلفتها في برنامج “مع حمد شو” مع الاعلامي الكويتي حمد قلم. وظهر حمد قلم في الفيديو في جلسة سلطنة مع فيفي عبده حيث كان يغني “ما طمرش فيه الشوكولاته”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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