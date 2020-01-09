المطربة التونسية غالية بن علي تستأصل المرارة

الخميس 9 يناير 2020

أجرت المطربة التونسية غالية بن علي عملية جراحية لاستئصال المرارة، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية بمنشور طويل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقالت "بن علي": "اليوم أتخلى عن حليّي وأخلع مرارتي، ذلك ما تطلبه مني الممرضة قبل العملية الجراحية، ولم يكن من السهل التجرد من حلي تلازمني منذ زمن طويل، فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من جسمي ونسيت وجودها، ولكل واحدة منها قصة رمزية عزيزة على قلبي".

وأضافت: "خلعت خاتم جدتي (غالية) وفيه النحاس أثقل من الذهب، ووقع وصله في قلبي أثقل من النسيان، كما خلعت خاتم جدتي (زبيدة) الذي يتحلّى بحبات فيروز تذكرني بقوة عزيمتها ودعاباتها".

وتابعت: "خلعت خاتما صنعه لي (أوم براكاش) في الهند وقصته مرتبطة بولادة ابنتي (بية) وباكتمال القمر، كما خلعت خاتمي الآخر المتعلق بولادة ابني (برهان) وبإشراقات الشمس".

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واستكملت قص إحساسها قبل العملية: "تذكرت أن أخلع حلقا صغيرا كنت قد أخذته من أمي (نجاة) قبل أن أرحل عن حضنها وأسافر إلى حياة جديدة في بلجيكا، البلد الذي ولدتني فيه، ثم خلعت حلق الأنف الذي ذكرني بأول قرار مستقل أخذته في حياتي عندما هاجرت وهجرت حضن (تونس) في نهاية الثمانينيات، قرار لم أندم عليه (ثقب الأنف) يرمز الى أحلام سفر وترحال لبلاد الهند والسند واليمن، وكنت أعجب بحلي النساء هناك".

وأضافت: "خلعت حلق الشعر الذي علقته منذ ٣٠ سنة، فيرجعني إلى حضن جنوب تونس ليذكرني بأصولي الأمازيغية، فالنساء هناك يظفرن شعرهن ويحلونه بكل جمال إبداعاتهم وخيالهم، ثم خلعت قلادتي وهي عبارة عن علبة صغيرة تحتوي على ما تيسر من كلمات الله التامة، وهي من ذهب وسلسلتها خيط تطريز يذكرني كم الحياة معلقة على خيط رقيق تصونه الأقدار، أحب كلمة حلي (من حلو) أكثر من كلمة مجوهرات، فأشيائي ليست غالية مع أنها لا تقدر بثمن، لأنها مشحونة بطاقة محبة وذكريات".

واختتمت حديثها، قائلة: "أترك حليّي وحللي ومفاتيحي في البيت، وآخذ سبحة جدي التي صاحبت أبي (علي) في سنواته الأخيرة، آخذ معي كل هذه النفحات المباركة ودعوات الأهل والأحبة وأتوجه إلى المستشفى حامدة ربي على كرمه.. ليتحلّى يومكم بحليّ المحبة".

يذكر أن غالية بن علي ولدت في بروكسل عام 1968 وعشقت الغناء منذ الطفولة وسجلت ألبومها الأول عام 2000 وشاركت بالتمثيل في فيلم "موسم الذكور " عام 1999، كما شاركت أيضا في فيلم "فتوى" إنتاج عام 2018.