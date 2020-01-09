صور الفنانة سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

نشرت الفنانة سلاف فواخرجى صورة مع عائلتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيها بعيد ميلاد زوجها المخرج وائل رمضان. وقالت سلاف فواخرجى : "فرسانى الاربعة وانا كل سنة وانت متل ما انت وائل ... الكريم والشهم والعفوي واللي عطاؤه مالو حدود ... واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول ... دايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا ... يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا ... الحب هو نقطة البداية ... بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر ... وانا ممتنة الك وائل".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره. خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمي ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح.

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