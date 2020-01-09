شكرا لقرائتكم خبر عن "بكرة هيصير فيه قلبان".. ابنة أصالة تروج لكليبها الجديد شامخ قبل طرحه غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة أصالة لطرح الكليب الجديد "شامخ"، حيث سبق وأن نشرت "برومو" والذى يتسم بالغموض، حيث ظهرت وهى تجلس على كرسى أبيض تخفى وجهها، الفنانة أصالة، نشرت فيديو لابنتها شام الذهبى، عبر ستورى حسابها بانستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لإن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

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وودعت الفنانة أصالة العام الماضى 2019 بآخر حفل لها، فى دولة الكويت، حيث وعدت جمهورها من قبل بحوار وفضفضة من القلب، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير فى موسم الدرعية الذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، والذى جمعها بالفنانة أنغام رغم الخلافات.

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسئوليتى تجاه أبنائى". وبعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على انستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالى إلى الأبد".

وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.