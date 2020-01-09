شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة كندية تدعو للتبرع بعدد سنوات اعمارنا لصالح الغابات الأسترالية.. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الممثلة الكندية نينا دوبراف، جمهورها بالتبرع لصالح الغابات الأسترالية بنفس عدد سنوات اعمارهم، حيث تبرعت فى عيد ميلادها بـ 31 دولار، ومن لم يستطيع يمكنه التبرع حتى لو كان بدولار واحد، مشيرة أن ذلك سوف يحدث فارقا كبيرا.

وكتبت نينا دوبراف عبر حسابها على انستجرام:"لقد زرت أستراليا عدة مرات ، إنها واحدة من الأماكن المفضلة لدى وجه الأرض ورؤيتي للنيران تجعلني حزينه بشكل لا يوص.. بالنسبة للذين لا يعرفوننى أننى أحب الحيوانات أحيانا كثيرا أكثر من البشر، لقد أدت مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالدمار في أستراليا حطمت قلبى ودفعتى إلى البكاء عدة مرات يوميًا، إن رؤيتهم يعانون من الأم يؤذى قلبي.. هم يقاتلون بشدة من أجل البقاء. إنهم عاجزون ويؤلمون".

وأشارت :"لقد مات مليار من الحيوانات في الحرائق ولا يبدو أن هناك ضوءًا فى نهاية النفق في أي وقت قريب.. نحن بحاجة إلى التجمع والمساعدة بأي طريقة ممكنة..الرجاء مساعدتي ، من أعماق قلبي أطلب منك أن تفعل والتبرع بكل ما تستطيع".وتابعت:" الرجاء المساعدة في جعل رغبة عيد ميلادي تتحقق".

يذكر أنه قد أدت درجات الحرارة المرتفعة، واستمرار موجة الجفاف فى أستراليا إلى انتشار موجة حرائق غير مسبوقة فى البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات ونفوق ملايين الحيوانات، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" ، واتسع نطاق الحرائق، التى بدأت فى سبتمبر الماضى، خلال الأسبوع الماضى، وأدت إلى إخلاء عدة مدن بأكملها.

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ومن المتوقع ازدياد خطر الحرائق مع استمرار ارتفاع رجات الحرارة فى أستراليا. ولم تفلح جهود السلطات فى السيطرة عليها، وأتت الحرائق على حوالى 60 ألف كيلومتر مربع من الغابات والأحراش والحدائق.

ومازالت أستراليا تعانى من حرائق الغابات، والتى أثرت على كثير من الحيوانات، وكذلك السكان فى مناطق مختلفة، وتسببت الحرائق فى حصار مئات الأشخاص، ودمرت الحرائق، نحو 20 مليون فدان من الأراضى فى أنحاء البلاد، وأودت بحياة 25 شخصا، كما دمرت آلاف المبانى وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.