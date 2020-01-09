شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أصالة تطرح أحدث أغنياتها "شامخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح النجمة أصالة أحدث أغنياتها "شامخ" مساء اليوم الخميس والتى تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل. يذكر أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد. Advertisements وخرج المخرج السينمائى الكبير طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

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