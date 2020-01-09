شكرا لقرائتكم خبر عن شوف رامز جلال بعيون "لى لى" ابنه الفنان أحمد حلمى فى لوحة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامز جلال على لوحة جديدة لأبنة الفنان أحمد حلمى، والتى تهوى الرسم، والذى يشجعها والدها دائما فى تنمية موهبتها والتى ترث جينات الفن والإبداع من والديها.

الفنان رامز جلال، نشر صورة برفقة لى لى أحمد حلمى حاملا لوحة من أعمالها الفنية، وعلق قائلاً:"بنت الوز فنان :"لي لي احمد حلمي.. المفروض اللى في الصورة دى انا، بس فى خيال لي لي".

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رامز جلال

وكانت قد تحدثت "لي لي" ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، من قبل بأحد البرامج الفضائية، عن موهبتها الفنية في الرسم، ومساندة والديها لها، وحيث أشارت إن والدها حلمي يرسم أيضا في المنزل، ويشجعها على الاستمرار في تنمية موهبتها، حيث نصحها ببيع لوحاتها إلا أنها رفضت في البداية، لكنها اقتنعت في النهاية بوجهة نظره.



رامز جلال

يذكر أن النجم رامز جلال اجتمع من قبل مع السيناريست لؤى السيد للمرة السادسة فى عمل سينمائى جديد يقوم بكتابته لؤى حاليًا ولم يستقر على اسمه حتى الآن كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية التى تعود عليها رامز فى أفلامه السابقة ويقدمها بشكل مختلف وجديد عليه، حيث سبق وتعاونا سويا فى عدة أفلام من ضمنها "سبع البرمبة" و"عش الزوجية" وكنغر حبنا" و"مراتى وزوجتى" و"رغدة متوحشة" .

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.